Названы города, где может пройти встреча Трампа и Ким Чен Ына

Историческая встреча главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа может состояться в одном из девяти городов Европы или Азии.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на собственную информацию от осведомленных источников, в качестве возможного места встречи Трампа и Кима Белый Дом рассматривает Сингапур, Бангкок, Улан-Батор, Женеву, Хельсинки, Стокгольм, Осло, Прагу и Варшаву.

При этом варианты двусторонней встречи в одном из городов КНДР, Южной Кореи или Китая «полностью исключаются», уточняет Bloomberg.

Напомним, представители США и КНДР в настоящее время проводят переговоры для подготовки встречи двух глав государств. Так, недавно в Северной Корее побывал экс-глава ЦРУ, будущий госсекретарь США Майк Помпео.