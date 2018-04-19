«Несокрушимую» Савченко возили на экспертизу к психиатру

Народный депутат Украины Надежда Савченко, содержащаяся в СИЗО, прошла экспертизу в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.

Заместитель главы партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяна Проторченко отмечает: «Сегодня Надежду возили на экспертизу (адрес, как всегда получили вечером накануне). Она, как всегда — несокрушимая. Ее сильная, мощная, невероятно позитивная энергетика чувствуется даже издалека».

При этом результаты экспертизы и другие подробности Проторченко не сообщила.

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