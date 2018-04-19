Никита Михалков о харассменте и жертвах Вайнштейна: "Женщины теряют товарный вид и начинают тебя обвинять"

Никита Михалков

Если в Голливуде позиция сообщества по поводу преступлений Харви Вайнштейна, который, как выяснилось, годами домогался женщин и бессовестно пользовался своим служебным положением, принуждая тех к сексуальным отношениям (десятки звезд обвинили продюсера в неподобающем поведении — от Роуз Макгоун до Анджелины Джоли), — так вот, если в Голливуде эта позиция давно сформирована, то в России все не так однозначно. Общество разделилось, причем многие видные деятели культуры и кинематографа встали на сторону Вайнштейна.

К числу тех, кто сочувствует киномагнату присоединился и Никита Сергеевич Михалков. 72-летний режиссер не стал ходить вокруг да около, а во время пресс-конференции в честь открытия ММКФ-2018 без обиняков рассказал, что он обо всем этом думает:

Когда тебя, далеко не Алена Делона, любят такие женщины, неважно за что, когда они имеют товарный вид... Могу Вайнштейну только позавидовать. А когда они потом теряют товарный вид и начинают тебя обвинять — это как-то некрасиво,

— цитирует кинематографиста RTVI.

Никита Михалков

Михалков также отметил, что согласен с Катрин Денев (та, напомним, считает движение против харассмента глупостью и настаивает, что "заигрывать с женщинами — это не преступление"), сослался на немецкого поэта Генриха Гейне и добавил, что женщина должна оставаться женщиной, а мужчина — мужчиной.

Режиссер в своем мнении не одинок: точно так же считает и его брат Андрей Кончаловский, который как-то заявил, что "мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться", и нейролингвист Татьяна Черниговская, и многие-многие другие.