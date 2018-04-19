Новинский: Порошенко врет, Константинополь не поддержит обращение

Народный депутат Вадим Новинский (Оппоблок) выразил убеждение, что Вселенский патриарх не поддержит просьбу президента Петра Порошенко и Верховной Рады об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом он заявил после голосования за обращение к Варфоломею ІІ, пишет Украинская правда.

«Вселенский патриарх не пойдет на поддержку различных квази-церквей. Потому что это будет означать раскол в мировом православии. Это будет раскол больше того, когда христиане разделились на католиков и православных. Варфоломей на это не пойдет. Он думает о том, кем войдет в историю. Это не президент Порошенко, который дальше своего носа не видит», – считает депутат.

Также Новинский полагает, что президент обманывает народ.

«Сейчас так хорошо расписывая, как все будет, Порошенко обманывает народ. Пусть он свои обещания выполнит предвыборные. Он лжец и негодяй», – добавил парламентарий.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что разрыв между Киевским и Московским патриархатом был неизбежен.

Фото: nikvesti.com