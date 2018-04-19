Отец Виктора Цоя выиграл суд по договорам на песни «Кино»

Басманный суд Москвы встал на сторону отца рок-музыканта Виктора Цоя — Роберта Цоя, который подавал иск о признании недействительными двух договоров с ООО «Музыкальное право» (бренд Moroz Records), пишет «Коммерсантъ».

«Основная проблема в том, что неясно, что имеет в виду ответчик, потому что и положения договора, и буква закона трактуются буквально. А из текста неясно, что это за договор — это лицензионный договор или договор отчуждения»,— сказала суду представляющая интересы Роберта Цоя юрист Юлия Добренко.

«Музыкальное право» изначально договаривалось с вдовой лидера группы «Кино» Марианной Цой и его единственным сыном Александром Цоем. Однако в 2008 году Роберт Цой заявил о своих правах на песни сына, после чего соглашение было пересмотрено, и его включили в долю.

Договор между Робертом Цоем и «Музыкальным правом» перезаключался дважды — в 2011 и 2017 годах. Однако в конце минувшего года отец музыканта заявил, что его обманули при подписании документов, и обратился в суд с исковым заявлении о признании договоров незаконными.

Роберт Цой утверждал, что в документах не устанавливались предмет и территория действия договоров. «Музыкальное право» утверждало, что договор от 2017 года полностью соответствует закону, а договор от 2011 года выполнен и закрыт. «Рушить сделку просто потому, что есть желание отказаться от этих отношений — это неправильно, потому что не способствует стабильности оборота»,— заявил представитель ООО «Музыкальное право» на суде.