Отличные средства для охраны объектов

Большие и зачастую опасные объекты требуют установки заборов или ограждений. Компания Fensys более 10 лет на рынке изготавливает и реализует инженерно-технические средства ограждения объектов разного назначения: от режимных военных предприятий до садовых участков. По сути своей это заборы из двойной проволоки, материалом для изготовления которых служит оцинкованная сталь. Снаружи они покрываются полимером для защиты от вредного воздействия окружающей среды.

Фирма Fensys производит качественные и современные системы ограждений. На сайте fensys.ru вы можете познакомиться ассортиментом и заказать товар. Универсальные ограждения помогут оградить следующие объекты:

Аэропорты. Стройки. Порты. Режимные объекты: СИЗО, военные базы, заводы и т.д. Опасные для пешеходов железнодорожные пути и автотрассы. Территории фермерских участков. Спортивные площадки. Детские сады, школы, детские базы отдыха и прочие учреждения.

Компании «Фенсис» важна репутация и дорог каждый клиент. Она тщательно следит за качеством товара. У фирмы свое собственное производство. Присутствует гарантия на товар, который отвечает всем стандартам качества и безопасности.

Режимные объекты, для которых Fensys изготавливает заграждения, требуют особого отношения к выполнению стандартов. Такие ограждения чаще всего имеют элементы сигнализации и колючую проволоку по периметру.

Несколько примеров требований к заграждениям режимных объектов:

Система против подкопа рассчитывается на глубину 1,5 метра.

Устойчивость к коррозии над и под землей.

Дополнительная установка сигнализации, электрического тока и прочих систем защиты.

За 10 лет работы на рынке и реализации продукции заграждения от Fensys показали себя с лучшей стороны: они недороги по стоимости и долговечны. Заборы изготавливаются из двойных проволочных прутов называются 2D и 3D.