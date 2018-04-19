Памфилова устроила «разбор полетов» Избиркому КЧР из-за нарушений на выборах

Массовые нарушения на выборах в КЧР, превратившиеся в настоящий скандал, не могли пройти мимо ЦИК РФ. Так, минувшим днем Элла Памфилова провела заседание, основной темой которого стал выборный скандал в Черкесске.Как сообщает «ФедералПресс», глава Центризбиркома заявила, что разберется с нарушениями на выборах в Карачаево-Черкесии.Напомним, что информация о множестве нарушений и удалении наблюдателей с избирательных участков в Черкесске и по все КЧР приобрела скандальный характер и стала причиной для акций протеста.Более того, тот факт, что избирком КЧР неправомерно лишил полномочий члена комиссии от коммунистической партии «Коммунисты России» Андрея Давыдова. Восстановить их удалось лишь после проверки через десять дней после выборов. А подделка протоколов с некоторых участков стала вишенкой на торте.В суды и надзорные ведомства посыпались десятки обращений и заявлений. Одни только «Коммунисты России» подали 14 исков на отмену результатов выборов на участках. ЦИК сдержано жестко и уверенно. На данный момент назначена комплексная проверка избиркома Карачаево-Черкесской Республики.Нарушения, естественно, вызвали озабоченность в ЦИК. Об этом рассказал представителя Центризбиркома Сергей Сироткин, направленный в КЧР. Проверки в республике призваны напомнить местному ИК о законности и правах избирателей.А скандал с удалением Андрея Давыдова обратился для избиркома КЧР тем, что теперь его будут учить взаимодействию с членами комиссий с правом совещательного голоса.Помимо всего вышеперечисленного, Элла Памфилова потребовала от Ларисы Абазалиевой решить вопрос с компрометирующими избирком кадрами, уволив виновников массовых нарушений. По ее мнению, такая работа не допустима. Также она заявила, что нужно решить вопрос с выдачей протоколов о нарушениях, потому что, зачастую, они сознательно выдаются в такой форме, чтобы их не приняли в суде.Тут стоит напомнить, что скандал вокруг выборов в КЧР уже вызвал кадровые перестановки. Так, руководитель администрации главы Карачаево-Черкесии Эльдар Салпагаров лишился своего поста.На проверку документации у избиркома не так много времени. Памфилова ждет отчета уже 26 апреля. А 28 апреля в Карачаево-Черкесии должны будут уволить «запятнавшие репутацию избирательной системы» кадры.Мы надеемся, что вы сейчас проведете решительную кадровую работу, - заявила Элла Памфилова.По словам экспертов, слова которого цитирует ФедералПресс, выборы в КЧР бросают тень на репутацию страны в целом, и вызывают недоверие к избирательной системе в России.