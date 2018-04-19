Пересадка кала поможет излечить болезни мозга - уверены ученые

Неожиданно: пересадка кала поможет излечить дегенеративные болезни мозга, считают ученые.

Пересадка кала здорового человека больному может спасти мозг больного от необратимых последствий болезни, уверены ученые. В частности, пересадка кишечной микробиоты человека - а попросту, кала, способна нивелировать вред от печёночной энцефалопатии.

Печёночная энцефалопатия - состояние, последующее за циррозом печени, когда печень не в состоянии перерабатывать токсины. Токсины, не отфильтрованные печенью, приводят к дегенеративным последствиям для нейронов - попросту, отправляют мозг. К сожалению, зачастую, последствия нарушения в работе мозга могут быть необратимыми - от нарушения мышления и памяти до невозможности совершения самых простых действий.

Суть метода в подсадке в кишечник больного полезной микрофлоры, например, бактерий Lachnospiraceae и Ruminococcaceae. Они спопобствуют благополучию баланса микрофлоры в кишечнике, вытесняя опасные энтеробактерии - Enterobacteriaceae. Энтеробактерии вредят организму с нарушенной функцией печени, так как без должной очистки, бесконтрольно размножаясь, они выделяют токсины. Эти токсины отравляют организм человека, в том числе и мозг, ведя к когнитивным нарушениям.

Пересадив микробиоту больным циррозом печени - со всеми вытекающими последствиями, ученые отметили положительную динамику. Улучшения у подопытной группы проявились на 20-й день после процедуры, а устойчивый эффект стал заметен спустя 5 месяцев, сообщает «Вести.ru».

Свое открытие ученые показали миру на конференции Европейской ассоциации по исследованию печени 2018. Есть большая надежда на дополнительные свойства пересадки кала - для лечения других нейродегенеративных заболеваний. Уже прозвучала теория о том, что болезнь Паркинсона на самом деле зарождается из-за нарушений в микрофлоре кишечника человека.