Пэрис Хилтон об измене Тристана Томпсона

Измена Тристана Томпсона накануне рождения его дочери от Хлое Кардашьян поразила не только саму девушку и ее семью, но и друзей. Папарацци подкараулили Пэрис и ее сестру Ники, которые прогуливались по городу в платьях одного фасона, и задали несколько вопросов о ситуации с Кардашьян.



«Этого никогда не произойдет, потому что у меня прекрасный мужчина. Хлои сможет пережить этот момент, она очень сильная девушка», — так уверенно отвечает светская львица на вопрос о том, как бы она поступила в такой неприятной ситуации. Пэрис сообщила, что очень любит Хлое и желает ей всего самого лучшего.

Пэрис считает, что простить баскетболиста Хлое может, но только если тот будет относиться к ней как к королеве, ведь она этого заслуживает. Чтобы пережить тяжелый период поле измен, по словам Хилтон, Хлое должна сосредоточиться на новорожденной малышке Тру.

В то время, как сама звезда отмалчивается и даже хочет простить изменника, семья Хлое категорично против их отношений. «Крис уже в Кливленде и оказывает Хлое всяческую поддержку. Ким прилетит в самое ближайшее время. Хлое пребывает в подавленном эмоциональном состоянии, и они пытаются ей помочь», — сказал инсайдер.



Источник добавил, что измены возлюбленного Хлои и отца новорожденной девочки стали для них настоящим шоком. Такое поведение непростительно, поэтому звездное семейство хочет, чтобы Хлое прекратила с Тристаном какие-либо отношения. «Тристан вызвал гнев у всей семьи Кардашьян. Сейчас главное для них всех — поскорее привезти Хлое домой и не подвергнуть опасности ребенка. Ее родные уверены, что в ее интересах прекратить отношения с Тристаном, но в любом случае они ее будут поддерживать, чтобы она ни решила,» — добавил он.

Раннее журналисты провели расследование, сообщив подробности измен баскетболиста. На одном из видео Тристан появился в компании таинственной брюнетки, с которой сначала разделил номер в отеле, а потом посетил вечеринку. Ей оказалась стриптизерша Лэни Блэр, а вслед за ней объявилась и еще одна предполагаемая подружка баскетболиста — Instagram-модель Стефани. Как говорит «звезда», у нее была интрижка с возлюбленным Кардашьян и даже привела в подтверждение секс-видео. Последствием любовной связи стала беременность, о которой она также заявила в социальной сети. Правда, вскоре аккаунт с данной информацией был удален.

Инсайдеры же лишь подливают масла в огонь и сообщают, что таких девушек как Стефани было много: «Никто из его друзей не удивлен, все знали, что он неверен Хлое. В их кругу вообще все изменяют своим подругам, они не видят в этом ничего особенного. Тристан с самого начала был неверен Хлое и постоянно ей изменял. Он бабник. И скоро всплывут новые подробности», — говорят источники.