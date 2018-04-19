Первым кандидатом из «списка Титова» на возвращение в РФ может стать Дюльгеров

Представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова Дмитрий Григориади заявил РБК, что первым кандидатом на пересмотр дела и возвращение в Россию является бизнесмен из Ханты-Мансийского автономного округа Константин Дюльгеров.

Сам предприниматель сообщил изданию, что ожидает решения суда в ближайшие дни.

«Поскольку в нем вообще нет ущерба, я могу надеяться на то, что с меня как минимум снимут арест, и я вернусь для дальнейшего разбирательства. Но не в СИЗО, а на воле», — сказал он.

Григориади утверждает, что по делу идет активная работа, и у Дюльгерова есть все основания для надежды на возможность защищать себя на свободе.

Представитель Титова также сообщил изданию, что генпрокуратура инициировала проверки по делам нескольких бизнесменов из списка. Несколько дел могут переквалифицировать на менее тяжкие статьи. «Причем не только в части предъявленных обвинений и розыска, а вообще в части обоснованности возбуждения уголовных дел», — указал Григориади.

Он посетовал, что несколько предпринимателей перестали выходить на связь, и представители аппарата уполномоченного могут прекратить с ними работу.

«На некоторых бизнесменов и в Великобритании давления стали больше оказывать, и наши силовые структуры отношение изменили [после Солсбери], и вместо активных действий вновь говорят о том, что там [среди покинувших Россию бизнесменов] все жулики», — пояснил представитель Титова.

Тем не менее, в Россию хотят вернуться от трех до пяти человек.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) сообщил, что уже 34 бизнесмена заявили о желании вернуться в Россию из Великобритании.

«На сегодня в производстве находится 34 обращения предпринимателей, находящихся за рубежом. По ним идет активная фаза работы с силовиками в рамках межведомственного взаимодействия. Контактируем с заявителями и мы, и наши координаторы в Британии, США, Кипре, Испании, ОАЭ»,— цитирует его ТАСС.

В марте в Россию вернулся первый кандидат из «списка Титова» Андрей Каковкин. Он находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве и неправомерном обороте средств и платежей. После прилета в Россию он провел несколько часов в полиции, дал обязательство о явке, которая не ограничивает его в перемещении, и был отпущен.