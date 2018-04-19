Песков прокомментировал слухи о "великом российском файрволе"

"Великий российский файрвол", который якобы создается в нашей стране по образу и подобию масштабной виртуальной "стены", огораживающей информационное пространство Китая, существует только на уровне слухов — в Кремле, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ничего не знают об этом проекте."Никогда о таком не слышал", — заявил Песков в ответ на вопрос журналиста о "великом российском файрволе".О создании грандиозного брандмауэра, отделяющего сетевое пространство России от остального мира, заговорили после того, как Роскомнадзор внес в черный список несколько десятков миллионов IP-адресов, пытаясь заблокировать запрещенный в РФ мессенджер Telegram.Некоторые эксперты уверены, что неспособность заблокировать Telegram, продемонстрированная Роскомнадзором, дискредитировала цензурирующее Интернет ведомство. Песков, однако, считает, что о дискредитации пока что говорить рано — исполнение закона, говорит пресс-секретарь главы РФ, является лишь делом времени.Необходимо отметить, что планы по созданию Национальной системы фильтрации Интернета в России действительно есть — их утвердил в августе 2017-го премьер Дмитрий Медведев.