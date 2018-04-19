Песков прокомментировал слухи о "великом российском файрволе"

Показать меню
Актуально
Японские компании отказались от алюминия «Русала» - 16:45 Японские компании отказались от алюминия «Русала» Редкая рыба забралась на рекордное расстояние вглубь австралийского континента - 16:45 Редкая рыба забралась на рекордное расстояние вглубь австралийского континента Сержа Саргсяна выбрали премьер-министром Армении - 16:45 Сержа Саргсяна выбрали премьер-министром Армении Роскомнадзор подтвердил DDoS-атаки на свои ресурсы - 16:45 Роскомнадзор подтвердил DDoS-атаки на свои ресурсы Париж обвинил Москву и Дамаск в препятствовании ОЗХО - 16:45 Париж обвинил Москву и Дамаск в препятствовании ОЗХО Британские власти заявили об отравлении Скрипалей жидким «Новичком» - 16:46 Британские власти заявили об отравлении Скрипалей жидким «Новичком» Порошенко попросит Вселенского патриарха об автокефальной церкви (ВИДЕО) - 16:52 Порошенко попросит Вселенского патриарха об автокефальной церкви (ВИДЕО) Россия начинает подготовку к отключению Swift - 16:59 Россия начинает подготовку к отключению Swift Волейболистки "Уралочки-НТМК" сравняли счет в серии за третье место ЧР с - 17:10 Волейболистки Путин и Назарбаев считают действия западной коалиции в Сирии нарушением - 17:39 Путин и Назарбаев считают действия западной коалиции в Сирии нарушением международного права Бруклин Бекхэм на Coachella с еще одной моделью - 17:56 Бруклин Бекхэм на Coachella с еще одной моделью Горловку «утюжат» ВСУ – о тяжелой обстановке в Донбассе сообщили военные ДНР - 18:12 Горловку «утюжат» ВСУ – о тяжелой обстановке в Донбассе сообщили военные ДНР В работе Twitter произошел сбой - 18:14 В работе Twitter произошел сбой Медведев пообещал попавшим под санкции компаниям развитие и поддержку - 18:14 Медведев пообещал попавшим под санкции компаниям развитие и поддержку Минобороны Австралии обвинило российских хакеров в атаках - 18:15 Минобороны Австралии обвинило российских хакеров в атаках Роскомнадзор открыл горячую линию для жалоб на дезинформацию - 18:15 Роскомнадзор открыл горячую линию для жалоб на дезинформацию Дуров призвал россиян к «Цифровому Сопротивлению» - 18:15 Дуров призвал россиян к «Цифровому Сопротивлению»
» » Песков прокомментировал слухи о "великом российском файрволе"

Песков прокомментировал слухи о "великом российском файрволе"


Добавлено: 19 апр 2018 в 15:42, Категория: Политика
Песков прокомментировал слухи о "великом российском файрволе"

"Великий российский файрвол", который якобы создается в нашей стране по образу и подобию масштабной виртуальной "стены", огораживающей информационное пространство Китая, существует только на уровне слухов — в Кремле, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ничего не знают об этом проекте.
 
"Никогда о таком не слышал", — заявил Песков в ответ на вопрос журналиста о "великом российском файрволе".
 
О создании грандиозного брандмауэра, отделяющего сетевое пространство России от остального мира, заговорили после того, как Роскомнадзор внес в черный список несколько десятков миллионов IP-адресов, пытаясь заблокировать запрещенный в РФ мессенджер Telegram.
 
Некоторые эксперты уверены, что неспособность заблокировать Telegram, продемонстрированная Роскомнадзором, дискредитировала цензурирующее Интернет ведомство. Песков, однако, считает, что о дискредитации пока что говорить рано — исполнение закона, говорит пресс-секретарь главы РФ, является лишь делом времени.
 
Необходимо отметить, что планы по созданию Национальной системы фильтрации Интернета в России действительно есть — их утвердил в августе 2017-го премьер Дмитрий Медведев.

Материалы по теме:

Кремль не поверил в дискредитацию Роскомнадзора
Блокировка Telegram в России: Кремль перешел на «аську»
В Кремле заявили о поиске альтернативы Telegram
Песков прокомментировал ситуацию вокруг мессенджера Telegram
Добавлено: 19 апр 2018 в 15:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Раде рассказали, как Янукович вел переговоры с Ярошем

В Раде рассказали, как Янукович вел переговоры с Ярошем

На северо-востоке Сирии радикалы открыли огонь по военным, сообщают СМИ

На северо-востоке Сирии радикалы открыли огонь по военным, сообщают СМИ

Moda.ru и FollowTheFabrika представят коллекции молодых дизайнеров в Библионочь

Moda.ru и FollowTheFabrika представят коллекции молодых дизайнеров в Библионочь

Элизабет Херли пристыдили в сети

Элизабет Херли пристыдили в сети

Новости России
еще новости
Повышением пенсий займется новое правительство — ПФР

Повышением пенсий займется новое правительство — ПФР

Проект о расширении использования маткапитала внесен в Госдуму

Проект о расширении использования маткапитала внесен в Госдуму

Депутаты поддержали идею создания криптовалютного офшора в Крыму

Депутаты поддержали идею создания криптовалютного офшора в Крыму

Аксенов: Форум в Ялте перечеркивает миф об изоляции Крыма и России

Аксенов: Форум в Ялте перечеркивает миф об изоляции Крыма и России

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Будни молодых родителей: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт сходили на баскетбольный матч

Будни молодых родителей: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт сходили на баскетбольный матч

Ивана Дилова назвала Сашу Гобозова обиженным мальчиком

Ивана Дилова назвала Сашу Гобозова обиженным мальчиком

Приморское Приграничье по-особому отмечает год столетия Красной Армии

Приморское Приграничье по-особому отмечает год столетия Красной Армии

Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц слишком разные и у них разные пути

Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц слишком разные и у них разные пути

Новости политики
еще новости
Депутат Верховной Рады рассказал, кто несет ответственность за создание

Депутат Верховной Рады рассказал, кто несет ответственность за создание "Луганской народной республики"

Песков прокомментировал слухи о

Песков прокомментировал слухи о "великом российском файрволе"

Памфилова устроила «разбор полетов» Избиркому КЧР из-за нарушений на выборах

Памфилова устроила «разбор полетов» Избиркому КЧР из-за нарушений на выборах

«И эти люди хотят воевать с Россией?» Турист ужаснулся метро Нью-Йорка

«И эти люди хотят воевать с Россией?» Турист ужаснулся метро Нью-Йорка

Новости экономики
еще новости
России предложили временно национализировать «Русал»

России предложили временно национализировать «Русал»

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

Панику в Лондоне вызвали антироссийские санкции США: цена на алюминий побила рекорд

Панику в Лондоне вызвали антироссийские санкции США: цена на алюминий побила рекорд

Новости общества
еще новости
Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра

Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра

На атомном ракетном подводном крейсере «Александр Невский» Тихоокеанского флота проведено учение по борьбе за живучесть корабля в море

На атомном ракетном подводном крейсере «Александр Невский» Тихоокеанского флота проведено учение по борьбе за живучесть корабля в море

Загадочное исчезновение американских ракет при ударе по Сирии: заявление Дамаска прояснило ситуацию

Загадочное исчезновение американских ракет при ударе по Сирии: заявление Дамаска прояснило ситуацию

Мотострелки Восточного военного округа продемонстрировали школьникам полевые условия проживания и боевую подготовку

Мотострелки Восточного военного округа продемонстрировали школьникам полевые условия проживания и боевую подготовку

Происшествия
еще новости
Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Новости Украины
еще новости
Экс-президент США: «Путин агрессивный, его нельзя недооценивать»

Экс-президент США: «Путин агрессивный, его нельзя недооценивать»

МВФ: «Украина не сможет повышать „минималку“»

МВФ: «Украина не сможет повышать „минималку“»

В ОРДО заявили об обстреле КПП «Александровка», ранены трое людей

В ОРДО заявили об обстреле КПП «Александровка», ранены трое людей

В РФ бронированный автомобиль Путина продают за 8,5 млн руб

В РФ бронированный автомобиль Путина продают за 8,5 млн руб

Мировые новости
еще новости
В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе

В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе

В России грозятся запретить самую популярную социальную сеть планеты

В России грозятся запретить самую популярную социальную сеть планеты

Теорию эволюции подтвердили на людях 

Теорию эволюции подтвердили на людях 

Трамп заявил, что Помпео

Трамп заявил, что Помпео "поладил" с Ким Чен Ыном




Лента новостей
Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра - 14:54 Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метраСМИ: Франция во время удара по Сирии выпустила 12 ракет вместо 16 - 14:42 СМИ: Франция во время удара по Сирии выпустила 12 ракет вместо 16В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе - 14:28 В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на ДонбассеМВФ: «Украина не сможет повышать „минималку“» - 14:25 МВФ: «Украина не сможет повышать „минималку“»Памфилова устроила «разбор полетов» Избиркому КЧР из-за нарушений на выборах - 14:21 Памфилова устроила «разбор полетов» Избиркому КЧР из-за нарушений на выборахБудни молодых родителей: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт сходили на баскетбольный матч - 14:04 Будни молодых родителей: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт сходили на баскетбольный матчИвана Дилова назвала Сашу Гобозова обиженным мальчиком - 14:00 Ивана Дилова назвала Сашу Гобозова обиженным мальчикомВ Израиле по ошибке объявили боевую тревогу - 13:53 В Израиле по ошибке объявили боевую тревогуВратарь ФК "Спартак" Ребров поддержал Глушакова после поражения от "Тосно" в КР - 13:49 Вратарь ФК Клименко назвал одну из причин конфликта Роскомнадзора и Дурова - 13:48 Клименко назвал одну из причин конфликта Роскомнадзора и ДуроваПетербургский депутат предложил запретить беременным пить и курить - 13:47 Петербургский депутат предложил запретить беременным пить и куритьКремль не поверил в дискредитацию Роскомнадзора - 13:47 Кремль не поверил в дискредитацию РоскомнадзораСтоимость барреля нефти Brent впервые с 2014 года превысила 74 доллара - 13:46 Стоимость барреля нефти Brent впервые с 2014 года превысила 74 доллараМинтранс разработал единые для России правила проезда в метро - 13:46 Минтранс разработал единые для России правила проезда в метро
Последние новости
США создают в ВСУ подразделения контрбатарейной борьбы - 16:35 США создают в ВСУ подразделения контрбатарейной борьбы Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону - 16:10 Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону Экс-президент США: «Путин агрессивный, его нельзя недооценивать» - 16:07 Экс-президент США: «Путин агрессивный, его нельзя недооценивать» Младшего брата экс-главы «Росгосстраха» арестовали по делу о растрате - 16:04 Младшего брата экс-главы «Росгосстраха» арестовали по делу о растрате Учитель и школьник нашли серебро Харальда Синезубого - 16:04 Учитель и школьник нашли серебро Харальда Синезубого Россия потребовала от США компенсацию за пошлины на сталь и алюминий - 16:04 Россия потребовала от США компенсацию за пошлины на сталь и алюминий Минстрой предложил заменить радиоточки в квартирах интернетом - 16:04 Минстрой предложил заменить радиоточки в квартирах интернетом МИД РФ сообщил о европейском химоружии в Восточной Гуте - 16:03 МИД РФ сообщил о европейском химоружии в Восточной Гуте Ирак нанес удары по террористам на сирийской территории - 16:03 Ирак нанес удары по террористам на сирийской территории ФХР близка к получению права провести ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге - 16:00 ФХР близка к получению права провести ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге Депутат Верховной Рады рассказал, кто несет ответственность за создание "Луганской народной - 15:59 Депутат Верховной Рады рассказал, кто несет ответственность за создание Песков прокомментировал слухи о "великом российском файрволе" - 15:42 Песков прокомментировал слухи о Повышением пенсий займется новое правительство — ПФР - 15:39 Повышением пенсий займется новое правительство — ПФР
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"