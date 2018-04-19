Песков счел идею Порошенко об автокефалии подготовкой к расколу церкви

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Петра Порошенко о создании на Украине автокефальной поместной церкви направлена на раскол в церкви и вряд ли найдет поддержку в Москве.

«Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться», — цитирует Пескова РИА Новости.

Украинский президент решил обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви на Украине.

Решение Синода Константинопольской церкви по этому вопросу может быть принято до 28 июля. Инициативу Порошенко поддержала Верховная Рада.