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Песков счел идею Порошенко об автокефалии подготовкой к расколу церкви


Добавлено: 19 апр 2018 в 17:20, Категория: Новости на сегодня
Песков счел идею Порошенко об автокефалии подготовкой к расколу церкви

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Петра Порошенко о создании на Украине автокефальной поместной церкви направлена на раскол в церкви и вряд ли найдет поддержку в Москве.

«Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться», — цитирует Пескова РИА Новости.

Украинский президент решил обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви на Украине.

Решение Синода Константинопольской церкви по этому вопросу может быть принято до 28 июля. Инициативу Порошенко поддержала Верховная Рада.


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Добавлено: 19 апр 2018 в 17:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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