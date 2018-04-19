Петербургский депутат предложил запретить беременным пить и курить

Запретить продажу алкоголя и сигарет беременным женщинам предложил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он также считает необходимым наказывать самих будущих матерей, уличенных в употреблении спиртного и курении, передает РИА Новости.

По словам депутата, продавец должен «потребовать у покупателя документ, позволяющий установить отсутствие состояния беременности у покупателя», — медсправку, выданную не ранее чем за месяц до совершения покупки.

Свои предложения Петров обосновывает «защитой здоровья детей, жизни которых угрожают действия собственных матерей». В список запретов он включил и употребление наркотиков будущими матерями.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о необходимости «установить ответственность для самих беременных женщин за потребление алкогольной продукции, потребление ею наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а также за потребление табака».

Физлиц Петров предлагает штрафовать на 3-5 тысяч рублей за продажу беременным женщинам сигарет и на 30-50 тысяч рублей — за продажу алкоголя. Для должностных лиц штрафы составят 30-50 тысяч рублей и 100-200 тысяч рублей соответственно, а для юридических лиц — 0,5-1 млн рублей за оба нарушения.

«За нахождение в состоянии опьянения беременной женщины, потребление (распитие) ею алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ею наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ либо потребление ею табака» автор законопроекта предложил наказывать административным штрафом в размере 4-5 тысяч рублей и ставить на «профилактический учет».

В ближайшее время законодательная инициатива депутата будет обсуждаться в законодательном собрании Ленинградской области.