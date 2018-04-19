Полиция Армении предупредила митингующих о возможном применении оружия

Полиция Армении напомнила протестующим о возможности применения оружия, если возникнет угроза нападения на органы госвласти.

В своем заявлении полиция отметила, что органы государственной власти являются объектами, подлежащими особому режиму охраны.

«Призываем граждан, несовершеннолетних участников митинга, их родителей проявить бдительность, не поддаваться на призывы организаторов акции к незаконным действиям, так называемым «неожиданным действиям», – заявили в полиции.

Напомним, в Армении объявили о начале «бархатной революции».

Фото: russiancouncil.ru