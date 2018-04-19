Порошенко готовит для верующих РПЦ гетто. Радикалы против

«Слава Украине и Христос воскрес!» — так Петр Порошенко завершил свою речь об «историческом событии». Украина, по его словам, «как никогда близка» к созданию «незалежной» от Москвы церкви. Грандиозные намерения президента поддержали не все даже среди своих. О том, почему идея украинских властей обречена на провал, — в материале РИА Новости.

Желаемое за действительное

О скором появлении полностью независимой от Москвы (автокефальной) православной церкви Порошенко сообщил лидерам парламентских фракций.

Неделю назад, 9 апреля, Порошенко встречался в Турции не только со светскими властями, но и с патриархом Константинопольским Варфоломеем (который по средневековой традиции именуется вселенским) и членами синода этой церкви. И если пообщаться с Эрдоганом удалось лишь «на бегу», то переговоры с епископами шли целых семь часов.

«У меня для вас радостная новость. На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Это засвидетельствованная позиция вселенского патриарха и членов синода. Я не могу вам сразу раскрыть все детали этой встречи, но есть абсолютно необходимые ключевые элементы, которые могут обеспечить этот процесс», — сообщил президент.

Всего-то и нужно — обращение от всех православных епископов Украины. Но там с 1992 года не утихает церковный конфликт, начавшийся как раз с того, что в стране образовался самозваный «Киевский патриархат» (УПЦ КП), потребовавший официальной независимости от Московского патриархата. Возглавляет его «патриарх всея Руси-Украины» Филарет, лишенный сана и преданный анафеме. Ни одна из 15 поместных православных церквей не признает эту структуру.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главами фракций в Верховной раде Украины. 17 апреля 2018 года

И, как утверждает Порошенко, «все епископы» этой никем не признанной «церкви» подписались под обращением — при этом президент показал несколько листков с печатями. Кроме того, идею поддержала другая раскольническая структура — Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), искусственно созданная при поддержке НКВД еще в 1930-х годах, чтобы окончательно расколоть Русскую православную церковь. Под юрисдикцией двух этих религиозных организаций находятся 4,9 тысячи и 1200 приходов соответственно. В единственной в стране канонической УПЦ МП их более 12 тысяч.

«Друзья, за 26 лет это первый документ, который объединил всех членов этих церквей», — заверил Порошенко, размахивая листками перед камерой.

Глава государства обещал в ближайшие два дня поговорить на эту тему с предстоятелями «других церквей», то есть с митрополитом Киевским Онуфрием.

«Радикальное» слово

Во время 12-минутного обращения к лидерам фракций «и всему народу Украины» президент выглядел как никогда уверенным, постоянно повторяя, что «историческое событие» — дарование Константинополем автокефалии Украинской церкви — вот-вот случится. Буквально за час до встречи украинские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что такая договоренность достигнута.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Патриархом Варфоломеем I

«Надеюсь, это произойдет уже к 1030-летию крещения Руси-Украины (отмечается 28 июля. — прим.ред.)», — воскликнул Порошенко на телекамеры, призвав еще и Верховную раду единодушно составить аналогичное письмо патриарху Варфоломею.

Но депутаты, в отличие от раскольников, единства не продемонстрировали. «Оппозиционный блок» не преминул напомнить, что своим вмешательством в церковные дела власть нарушает конституцию, а выступление президента — не более чем подготовка к выборам 2019 года. С этим, как ни странно, согласились украинские радикалы, которые обычно рукоплещут президенту, когда тот заводит речь о «незалежной церкви». Однако на этот раз их лидер Олег Ляшко демонстративно покинул встречу.

«Президент Порошенко делает на вопросе церкви шоу. Мы считаем, что вопрос независимости Украинской церкви не может быть предметом шоу, предвыборной кампании президента Порошенко», — заявил глава «Радикальной партии» журналистам. Судя по всему, намеченное на четверг принятие обращения от имени Рады без скандала не обойдется.

Невыученный урок

Естественно, особо рьяно президента поддержал «Киевский патриархат». Но куда интереснее то, что в УПЦ МП надеются найти среди епископов Украинской церкви Московского патриархата «ответственных иерархов, которые действительно беспокоятся о будущем православия на Украине».

«Насколько нам известно, сейчас, как никогда ранее, есть все основания ожидать положительное решение вселенского патриарха. Однако очевидно, что противники не будут сидеть сложа руки и предпримут все для того, чтобы не допустить провозглашения автокефалии. Поэтому на данный момент мы не можем сообщить больше деталей процесса, который начался», — заявили в пресс-службе УПЦ МП.

А ведь еще в декабре 2017 года Филарет призывал Москву помириться. Ради этого РПЦ даже создала специальную комиссию, в которую вошли члены УПЦ МП. Но диалог так и не начался.

«Пока не видно никаких признаков того, чтобы с украинской стороны было проявлено желание работать в рамках этой комиссии. Но мы тем не менее к диалогу остаемся открытыми», — заверил журналистов глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Также он напомнил Порошенко об одном важном моменте, который может полностью перечеркнуть его грандиозный замысел.

«Единство православной церкви — та незыблемая ценность, которую должны поддерживать все поместные православные церкви», — сказал митрополит Иларион.

Когда-то патриарх Варфоломей уже ответил похожим образом на просьбу об автокефалии президенту Виктору Ющенко, публично осадив его. В РПЦ надеются, что предстоятель Константинопольской церкви останется верным своей позиции.

Патриарх Варфоломей І, президент Украины В.Ющенко, РИА Новости / Николай Лазаренко

А еще, согласно канонам, даровать автокефалию может только «церковь-матерь», и это вовсе не Константинопольская, как говорил президент Украины, а Русская православная церковь.

Гетто для несогласных

Интересно, как за каких-то полгода радикально изменилась риторика Порошенко. Осенью, выступая перед Радой, он решительно и чуть ли не яростно говорил, что Украине необходима «независимая государственная церковь». Теперь же тоном доброго пастыря, делая театральные паузы, он уверяет, что «единая православная поместная церковь не станет государственной».

Для верующих это значит, пообещал президент, что они без какого-либо принуждения могут выбрать, в храм какой религиозной организации им ходить — хоть Московского патриархата.

«Кто захочет остаться в той церкви, которая сохранит единство с Русской православной церковью, они также сохраняют за собой гарантированное право собственного выбора. <…> В религиозных вопросах никакое принуждение или запреты категорически недопустимы. Это моя твердая позиция», — мягко внушал он.

А между тем, согласно этой логике, последователи Московского патриархата на Украине легко могут быть загнаны в гетто. Сама идея президента напоминает печально известные времена богоборчества, уверены в УПЦ МП.

«У нас церковь отделена от государства. Вы можете себе представить, чтобы Украинская православная церковь поехала к Трампу, Меркель, Эрдогану или к Путину обсуждать, куда бы пристроить Украину? Это же абсурд. Такая ситуация и здесь. Какое отношение депутатские фракции имеют к Церкви? Это возвращение воинствующего атеизма, когда партийные деятели пальцем указывали, что можно делать, а что нельзя. <…> Пусть хоть кто-то мне покажет в Конституции Украины, что президент имеет право заниматься этим вопросом! Вот дорогами, которые вместе со снегом сошли, он имеет право заниматься», — считает глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.

Впрочем, самого Порошенко это не волнует. Как и последствия потенциального провозглашения Константинополем автокефалии Украинской церкви. В УПЦ МП уверены, что это лишь усугубит раскол и приведет к новой гражданской войне.

Антон Скрипунов