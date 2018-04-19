Порошенко назвал экономической войной снижение доли РФ в торговле с Украиной 

Украинский президент Петр Порошенко, выступая на заседании по вопросам противодействия «российской агрессии» обвинил Москву в снижении доли России в торговле с Украиной.

Заявление украинского лидера в четверг приводит местный телеканал ТСН. По словам Порошенко, экономическая война является важным элементом российской агрессии и гибридной войны. При этом он пояснил, что речь идет о блокаде и эмбарго на поставки в Россию товаров с Украины.

«Наша торговля упала в разы и сегодня составляет около 9% от общего объёма. Раньше это было больше трети», - подвел итог украинский лидер.

Напомним: в феврале текущего года украинский Госстат, подведя итоги 2017 года, сообщил Россия стала за этот период стала самым крупным торговым партнером Украины.