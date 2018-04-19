Порошенко: Украинское вещание на востоке – прививка от российской пропаганды

Вещание украинских СМИ на Донбассе является «прививкой от российской пропаганды». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Таким образом он прокомментировал запуск системы противодействия «антиукраинскому вещанию» вдоль линии разграничения в зоне АТО.

«Донесение сигнала украинских СМИ на востоке — это прививка против российской пропаганды. В этом ключе помощь наших иностранных партнеров, которые предоставили Украине передатчики, не менее важна, чем передача нам летального оружия. Ведь это тоже метод защиты нашей страны от гибридной войны», — написал Порошенко.

Как передает Левый берег, глава Госспецсвязи Леонид Евдоченко сообщил о запуске системы противодействия «антиукраинскому вещанию».

«Система создана на основе отечественных технических решений и позитивно себя показала во время тестовых проверок в реальных условиях. Оборудование системы включено и настроено вдоль линии разграничения в зоне антитеррористической операции», — заявил Евдоченко.

По его словам, система блокирует цифровые и аналоговые сигналы со стороны неподконтрольных Украине районов Донбасса и позволяет нарушить вещание более 40 каналов.

Ранее в Нацсовете по телевидению и радиовещанию заявили, что вещание на Крым будет осуществляться с двух башен.

Фото: politeka.net