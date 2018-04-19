Посольство РФ призвало Британию снять цензуру по «делу Скрипаля»

Посольство РФ призвало власти Великобритании не оказывать давления на СМИ и «снять цензуру» с публикации информации по инциденту в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«Призываем правительство консерваторов в целях сохранения своей политической репутации немедленно раскрыть всю имеющуюся информацию по отравлению в Солсбери для российской стороны, а также для британской общественности, снять цензуру с публикации в британской прессе информации, связанной с этим преступлением, дать возможность российским и британским СМИ свободно освещать это дело, не оказывая политического давления на СМИ, как это делается в отношении RT», — заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства.

Накануне британский медиарегулятор Ofcom открыл семь расследований в отношении новостных и документальных программ российского телеканала RT в связи с показанными им материалами о следствии по делу об отравлении Скрипалей.