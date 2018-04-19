Правительство увеличило пошлины за загранпаспорт нового поколения

Правительство в четверг одобрило проект закона об увеличении госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей.

Документом также предлагается установить размер пошлины за регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства из материалов на пластиковой основе — 1,5 тысячи рублей; за выдачу национального водительского удостоверения из таких же материалов — 3 тысячи рублей.

По оценке кабинета министров, увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

Ранее в правительстве отмечали, что затраты бюджета возрастут в связи с внедрением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры для обработки и хранения данных. При этом установленные Налоговым кодексом размеры пошлин позволяют компенсировать расходы государства не более чем на 42% от реальных затрат.

Яндекс.Дзен

Беременных могут начать штрафовать за употребление табака и алкоголя

Трамп рассказал, когда США введут новые антироссийские санкции

День 19 апреля в истории