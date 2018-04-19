Приморское Приграничье по-особому отмечает год столетия Красной Армии

Нынешний год стал особенным: это год столетнего юбилея со дня рождения нашей Армии. Какие бы ни происходили преобразования, как бы ни реформировалась и не видоизменялась армия за прошедшее столетие, все жители нашего огромного государства отмечают этот знаменательный юбилей. Это одно из наиболее значимых событий, хоть и не «красный день календаря». В течение всего года отдаются почести защитникам Отечества, дань мужеству, доблести и чести наших воинов.В Пограничном районе Приморья, как и по всей стране, состоялись юбилейные празднества. Особое впечатление на присутствующих произвело вручение местному историко-краеведческому музею копий боевых знамен 13 Укрепленного района (13 УР) и 473 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона (473 ОПУЛАБ), которые дислоцировались на территории района.Гродековский укрепрайон сформировался в 1932-ом, это мощнейший дальневосточный оборонительный рубеж, значение которого невозможно переоценить в деле победы над фашистской Германии и милитаристской Японией. Сегодня сведения об укрепрайоне можно найти в архивных материалах, он живет в воспоминаниях, в выцветших фотоснимках и памяти проходивших там службу.Офицеры запаса, бывшие солдаты срочной, проходившие службу в прославленном укрепрайоне, приехали для участия в торжествах. Присягавшие на верность Отчизне у боевого знамени части, эти люди по-особому воспринимали передачу знамен Приграничью. Боевое знамя – душа воинской части, оно символизирует готовность защитить рубежи Родины. Это «живое» напоминание о славном прошлом и напутствие молодым стать достойными своих предшественников, сохранить традиции и исполнить почетный долг защитника Отечества.Гости съехались из разных уголков страны, многим после окончания службы не доводилось побывать в Приграничье. Радостные возгласы от узнавания в седых солидных мужчинах бывших сослуживцев, волнение в ожидании церемонии – эмоции переполняли присутствующих.Собравшихся на праздник приветствовал глава районной администрации Н. А. Тодоров, сердечно поздравивший всех с этим знаменательным событием. Николай Александрович отметил, что патриотическому воспитанию детей и молодежи сегодня уделяется большое внимание, ведь они – будущее страны, ее защитники. Глава района открыл торжественные мероприятия, посвященные вручению копий знамен.Представить прибывшие из столицы нашей Родины стяги выпала честь командиру 13 УР Александру Морестовичу Портнову и командиру 473 ОПУЛАБ Александру Васильевичу Покрашенко. Немало воспоминаний у каждого из них, связанных с бывшим местом службы. А М. Портнов подчеркнул, что все поставленные задачи военнослужащие укрепленного района выполняли добросовестно, считая честью нести охрану рубежей Родины. Он поблагодарил местных жителей и руководство района за то, что они помнят и чтут служивших в этих краях.Наиболее волнующим событием для 13-ти воспитанников местного военно-патриотического клуба «Гродековец» стало последовавшее за церемонией вручения копий боевых знамен принятие присяги юнармейца. Присягу принимали Н. А. Тодоров, А. В. Долженко (помощник главы по мобилизационной работе) и Ю. О. Афоничев (нач. отдела комплектования и призыва райвоенкомата). 9-17-летние юноши с замиранием сердца читали текст присяги на верность Родине и готовность встать на ее защиту. Они клялись в верности братству юнармейцев, торжественно обещали соблюдать традиции отваги и доблести, помнить героев, отдавших силы и нередко – саму жизнь за независимость своего Отечества.13 кадетов – первые в пограничном районе юнармейцы, за ними последуют еще и еще: появившееся не так давно патриотическое движение распространилось на все регионы страны, набирая силу и популярность у подрастающего поколения.Торжества состоялись благодаря инициативе и активному участию в их подготовке М. К. Зубрилова. По его словам, идея передачи копий боевых знамен зародилась давно, но лишь теперь удалось воплотить ее в жизнь. М. Зубрилов признался, что полюбил этот край и его жителей еще три десятилетия назад, при прохождении воинской службы.Знамена были приняты группой знаменосцев юнармейцев, после чего участники мероприятия последовали в парк имени Валентина Котельникова и возложили цветы к памятнику.Копии боевых знамен стали бесценным подарком Приграничью от жителя г. Москвы М. Зубрилова. На собственные средства он заказал копии боевых знамен для экспонирования их в местном музее. Оригиналы знамен находятся в составе коллекции знаменного фонда Центрального музея вооруженных Сил, в столице нашей Родины.Точные копии знамен по заказу М. Зубрилова были изготовлены на предприятии, вышивавшем знамена для армии еще с советских времен. Копии в точности соответствуют всем предписаниям Положения Верховного Совета СССР. Навершия, кисти и знаменные чехлы были получены с хранения, это комплектующие, сделанные еще во времена СССР. Настоящим украшением стягов стали изготовленные из высококачественной породы древесины древки.Долгие годы Максим Константинович поддерживает дружеские связи с Приграничьем. Он активно участвует в работе инициативной группы «Вспомним всех поименно», задачей которой стало увековечивание памяти павших в противостоянии с японским воинством в 1945-ом и навечно оставшихся в земле Приграничья.К сотой годовщине падения на землю железного метеорита "Богуслвка", в 2016-ом М. Зубрилов и А. Абрамов преподнесли музею копию «подарка» с небес. Для музея у М. Зубрилова и ранее было немало иных ценных подарков – старые фотоснимки, скульптуры, и пр.Пользователям популярной социальной сети «Одноклассники» М. К. Зубрилов может быть знаком в качестве модератора одной из групп, посвященных Пограничному району Приморского края.