Проект о расширении использования маткапитала внесен в Госдуму

Депутаты от партии «Справедливая Россия» разработали и внесли в Госдуму законопроект, который расширит возможности на использование средств материнского капитала.

Пресс-служба лидера партии Сергея Миронова передает, что новая инициатива фракции предлагает расширить спектр использования материнского капитала на улучшение жилищных условий, в частности для покупки, строительства или расширения дачи. По его словам, такая опция будет востребована у семей, поскольку практика показывает, что расширение жилищных условий является самой часто используемой позицией маткапитала.

Авторы законопроекта провели исследование и заявили, что вложение капитала в образование или пенсионное обеспечение в разы меньше, также они отметили, что порядка трех миллионов семей не знают как применить средства. Поэтому они убеждены, что новая возможность на строительство частного дома, где можно отдыхать с семьей, а также организовать хозяйство будет актуально для россиян.