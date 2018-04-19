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» » «Протон-М» с военным спутником стартовал с «Байконура»

«Протон-М» с военным спутником стартовал с «Байконура»


Добавлено: 19 апр 2018 в 02:14, Категория: Россия
«Протон-М» с военным спутником стартовал с «Байконура»

Ракета-носитель «Протон-М» с комическим аппаратом стартовала с космодрома «Байконур» в Казахстане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, ракет-носитель тяжелого класса была запущена с космическим аппаратом в интересах министерства обороны. Руководство пуском ракеты осуществлял замглавкома ВКС РФ Александр Головко. Точное время старта - 1:12 мск.

В Минобороны сообщили, что все предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме. Подчеркивается, что средства наземного автоматизированного комплекса управления контролировали проведение пуска и полет ракеты-носителя.


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Добавлено: 19 апр 2018 в 02:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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