Путешественника во времени в «космической трубе» и загадочный прибор нашли в США

Таинственная история произошла в США в 1918 году. Одна из газет Нью-Йорка поместила заметку о найденном трупе мужчины, который находился в металлической трубе. Рядом с трупом обнаружился загадочный предмет с кнопками неизвестного предназначения.

Труба, в которой обнаружился труп, была длиной 1,7 метра. Мужчина обладал небольшим ростом и поместился в ней полностью. Журналисты назвали этот необычный «саркофаг» - «космической трубой», а самого мужчину – «путешественником во времени».

На такую фантастическую версию работников пера натолкнул странный прибор, который лежал рядом с местом происшествия. Он напоминал мобильный телефон или пульт управления. В то время объяснить предназначение загадочного инструмента было сложно, поэтому решили, что это один из управляющих элементов «космической трубой».

Обстоятельства этого дела так и остались невыясненными. В современной прессе время от времени появляются новости о путешественниках во времени, прибывших в наш мир из прошлого или будущего. Многие из них подкрепляются фото- и видеоматериалами. Однако сейчас ничего не стоит создать снимки или видео с использованием компьютерных программ. Но в первой половине 20 века было гораздо меньше возможностей для мистификации событий.