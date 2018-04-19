Путин запретил своим подчиненным ругать Америку

После того, как санкции США «подорвали всю российскую промышленность, а воздушные удары в Сирии угрожали первым прямым столкновением между ядерными сверхдержавами», президент РФ Владимир Путин рассчитывает на снятие напряжения между США и Россией. Соответственно, он запретил своим подчиненным ругать Америку.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь сразу четырех не названных информаторов, Путин решил дать Трампу шанс на улучшение отношений с Россией и приказал чиновникам «унять антиамериканскую риторику». «Это объясняет, почему российские депутаты 16 апреля решили отложить голосование за введение санкций против США , — отмечает издание.

«Путин готов пойти на многочисленные уступки, но он должен выглядеть так, как будто он не проигрывает. Он понимает, что Россия не может соперничать с Западом в экономическом плане, поэтому он не планирует доводить ситуацию до войны», — заявил президент российского Центра политических технологий Игорь Бунин.