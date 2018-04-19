Ракеты США, найденные в Сирии, переданы России: куда их применят, раскрыл эксперт

Российские специалисты, благодаря переданным сирийской стороной ракет США, смогут лучше изучить последние западные разработки, что позволит усовершенствовать противоракетную систему обороны РФ.

Напомним, СМИ сообщили о двух неразорвавшихся ракетах США, которые были выпущены по Сирии во время удара. Сирийские власти приняли решение передать ракеты России, транспортировка состоялась 18 апреля.

Он отметил, что некоторые ракеты, которые были применены западной коалицией для удара по Сирии, были использованы впервые.

Ракетный удар по Сирии был нанесён США и их союзниками 14 апреля. Запад обвинил Дамаск в применении химического оружия против мирного населения, не предъявив ни единого доказательства. Позже, во время расследования выяснилось, что никакой химатаки не было, это подтверждают и местные жители, и российские военные эксперты. Но, несмотря на все свидетельства, Запад настаивает на своей правоте.