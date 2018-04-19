Рауль Кастро пообещал Кубе новую конституцию

Первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро заявил, что в ближайшее время власти островного государства займутся разработкой нового проекта конституции, сообщает Reuters.

19 апреля Кастро уступил пост председателя государственного совета Кубы, который занимал на протяжении последних десяти лет, своему первому заместителю Мигелю Диасу-Канелю. Кастро также допустил, что с течением времени Диас-Канель сможет возглавить Компартию Кубы.

Вслед за этим на заседании Национальной ассамблеи Кубы Кастро заявил, что на июльском заседании парламента будет предложено создать комиссию — она и займется разработкой проекта новой конституции. Затем проект основного закона будет вынесен на всенародный референдум.

Отметим, действующая конституция Кубы была принята еще в 1976 году.