Райан Гослинг угостил трехлетнюю дочь Эсмеральду мороженым на семейной прогулке с Евой Мендес

Райан Гослинг с дочерью Эсмеральдой

Папарацци чаще всего удается сфотографировать 37-летнего Райана Гослинга во время прогулок с дочерьми, трехлетней Эсмеральдой и Амадой, которой в конце апреля исполнится два года. Так получилось и в этот раз, когда актер проводил свободное время с семьей.

Фотографы настигли Райана с Эсмеральдой на руках у дверей кафе, откуда он вышел с несколькими порциями мороженого. Старшая дочь звезды фильма "Ла-Ла Ленд" (La La Land) сразу захотела попробовать на вкус ягодный рожок. Другие порции, которые нес Гослинг, скорее всего, были куплены для остальных членов актерской семьи. В машине, куда вернулись Райан и Эсмеральда, их ждала Ева Мендес.

Райан Гослинг с дочерью Эсмеральдой

В одном из интервью актриса признавалась, что в воспитании их с Гослингом дочерей принимают участие не только родители, но и бабушки с дедушками.

Сейчас Эсмеральда в основном говорит на смеси английского и испанского – в ее жизнь уже вошли два языка, но при этом нам важно убедиться, что она знакома не только с языком, но и с культурой. Моя мама живет неподалеку от нас, поэтому помогает в этом: говорит с девочками по-испански и готовит им кубинскую еду, – рассказывала актриса.