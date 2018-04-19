Райан Гослинг угостил трехлетнюю дочь Эсмеральду мороженым на семейной прогулке с Евой Мендес

Показать меню
Актуально
Володин: Место США на российском рынке с удовольствием займут другие страны - 21:39 Володин: Место США на российском рынке с удовольствием займут другие страны Сноуден назвал Роскомнадзор «морально и технически невежественным» - 21:41 Сноуден назвал Роскомнадзор «морально и технически невежественным» Около 30 митинговавших в Ереване доставлены в полицию - 21:41 Около 30 митинговавших в Ереване доставлены в полицию Минобрнауки объяснило невозможность распределения студентов - 21:42 Минобрнауки объяснило невозможность распределения студентов В Аргентине палеонтологи нашли новый вид хищных динозавров - 21:42 В Аргентине палеонтологи нашли новый вид хищных динозавров Россия остановит перевалку опасных грузов из-за ЧМ-2018 - 21:43 Россия остановит перевалку опасных грузов из-за ЧМ-2018 В Египте допустили возвращение российских туристов осенью - 21:43 В Египте допустили возвращение российских туристов осенью Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с - 21:52 Трудные переговоры: Ангела Меркель хочет обсудить ситуацию на Донбассе с президентом России Срочный ультиматум «Большой семерки» по делу Скрипаля: ответ дали в Совфеде - 21:59 Срочный ультиматум «Большой семерки» по делу Скрипаля: ответ дали в Совфеде Вместо США на рынок России с удовольствием придут другие страны, — Володин - 22:00 Вместо США на рынок России с удовольствием придут другие страны, — Володин Практичная обувь на каждый день - 22:06 Практичная обувь на каждый день Пострадавшая в харьковском ДТП отказалась от претензий к Зайцевой - 22:18 Пострадавшая в харьковском ДТП отказалась от претензий к Зайцевой Гунина победила Кулён в девятом туре чемпионата Европы по шахматам - 22:31 Гунина победила Кулён в девятом туре чемпионата Европы по шахматам Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды - 22:35 Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник Госдеп: Новые санкции США против РФ по-прежнему рассматриваются - 22:42 Госдеп: Новые санкции США против РФ по-прежнему рассматриваются Фанаты "Спартака" проведут 5 минут игры с "Тосно" в тишине в память о Жене - 23:05 Фанаты В Армении заявили о начале «бархатной революции» - 23:11 В Армении заявили о начале «бархатной революции»
» » Райан Гослинг угостил трехлетнюю дочь Эсмеральду мороженым на семейной прогулке с Евой Мендес

Райан Гослинг угостил трехлетнюю дочь Эсмеральду мороженым на семейной прогулке с Евой Мендес


Добавлено: 19 апр 2018 в 20:18, Категория: Шоу-бизнес
Райан Гослинг угостил трехлетнюю дочь Эсмеральду мороженым на семейной прогулке с Евой Мендес

Райан Гослинг с дочерью Эсмеральдой

Папарацци чаще всего удается сфотографировать 37-летнего Райана Гослинга во время прогулок с дочерьми, трехлетней Эсмеральдой и Амадой, которой в конце апреля исполнится два года. Так получилось и в этот раз, когда актер проводил свободное время с семьей.

Фотографы настигли Райана с Эсмеральдой на руках у дверей кафе, откуда он вышел с несколькими порциями мороженого. Старшая дочь звезды фильма "Ла-Ла Ленд" (La La Land) сразу захотела попробовать на вкус ягодный рожок. Другие порции, которые нес Гослинг, скорее всего, были куплены для остальных членов актерской семьи. В машине, куда вернулись Райан и Эсмеральда, их ждала Ева Мендес.

Райан Гослинг с дочерью Эсмеральдой

В одном из интервью актриса признавалась, что в воспитании их с Гослингом дочерей принимают участие не только родители, но и бабушки с дедушками.

Сейчас Эсмеральда в основном говорит на смеси английского и испанского – в ее жизнь уже вошли два языка, но при этом нам важно убедиться, что она знакома не только с языком, но и с культурой. Моя мама живет неподалеку от нас, поэтому помогает в этом: говорит с девочками по-испански и готовит им кубинскую еду, – рассказывала актриса.


Материалы по теме:

Райан Гослинг о дочерях и Еве Мендес: "Ева – мама, о которой можно только мечтать"
Райан Гослинг и Ева Мендес поженились
Райан Гослинг и Ева Мендес находятся на грани расставания
Ева Мендес и Райан Гослинг обручились
Добавлено: 19 апр 2018 в 20:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Губернатор сирийской Латакии поблагодарил Россию за помощь

Губернатор сирийской Латакии поблагодарил Россию за помощь

В ОРДО запасов дизельного топлива осталось на неделю

В ОРДО запасов дизельного топлива осталось на неделю

Климов разглядел в протестных акциях в Армении «заморские ушки»

Климов разглядел в протестных акциях в Армении «заморские ушки»

Россия нашла патент на «Новичок» у США

Россия нашла патент на «Новичок» у США

Новости России
еще новости
Повышением пенсий займется новое правительство — ПФР

Повышением пенсий займется новое правительство — ПФР

Проект о расширении использования маткапитала внесен в Госдуму

Проект о расширении использования маткапитала внесен в Госдуму

Депутаты поддержали идею создания криптовалютного офшора в Крыму

Депутаты поддержали идею создания криптовалютного офшора в Крыму

Аксенов: Форум в Ялте перечеркивает миф об изоляции Крыма и России

Аксенов: Форум в Ялте перечеркивает миф об изоляции Крыма и России

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Райан Гослинг угостил трехлетнюю дочь Эсмеральду мороженым на семейной прогулке с Евой Мендес

Райан Гослинг угостил трехлетнюю дочь Эсмеральду мороженым на семейной прогулке с Евой Мендес

Никита Михалков о харассменте и жертвах Вайнштейна:

Никита Михалков о харассменте и жертвах Вайнштейна: "Женщины теряют товарный вид и начинают тебя обвинять"

В сети появились первые фото дочери Амаль и Джорджа Клуни

В сети появились первые фото дочери Амаль и Джорджа Клуни

Аниме на фестивале Hinode Power Japan

Аниме на фестивале Hinode Power Japan

Новости политики
еще новости
Дипломатический скандал: европейские политики приехали в оккупированный Крым

Дипломатический скандал: европейские политики приехали в оккупированный Крым

Депутат Верховной Рады рассказал, кто несет ответственность за создание

Депутат Верховной Рады рассказал, кто несет ответственность за создание "Луганской народной республики"

Песков прокомментировал слухи о

Песков прокомментировал слухи о "великом российском файрволе"

Памфилова устроила «разбор полетов» Избиркому КЧР из-за нарушений на выборах

Памфилова устроила «разбор полетов» Избиркому КЧР из-за нарушений на выборах

Новости экономики
еще новости
В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

России предложили временно национализировать «Русал»

России предложили временно национализировать «Русал»

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

МВФ предсказал коллапс мировой экономики из-за санкций и войн

Новости общества
еще новости
Сергей Аксёнов рассказал, когда первые автомобили проедут по Крымскому мосту

Сергей Аксёнов рассказал, когда первые автомобили проедут по Крымскому мосту

В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде 9 мая

В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде 9 мая

Экипажи «Терминаторов» ЮВО в рамках контрольных занятий отработали высадку штурмовых групп спецназа

Экипажи «Терминаторов» ЮВО в рамках контрольных занятий отработали высадку штурмовых групп спецназа

Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра

Военнослужащие ЗВО в ходе учения в Кронштадте возведут мост протяжённостью 142 метра

Происшествия
еще новости
Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Новости Украины
еще новости
Трамп о новых санкциях для России: «Введем, когда она их заслужит»

Трамп о новых санкциях для России: «Введем, когда она их заслужит»

В Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус

В Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус

«Несокрушимую» Савченко возили на экспертизу к психиатру

«Несокрушимую» Савченко возили на экспертизу к психиатру

Экс-президент США: «Путин агрессивный, его нельзя недооценивать»

Экс-президент США: «Путин агрессивный, его нельзя недооценивать»

Мировые новости
еще новости
В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе

В Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе

В России грозятся запретить самую популярную социальную сеть планеты

В России грозятся запретить самую популярную социальную сеть планеты

Теорию эволюции подтвердили на людях 

Теорию эволюции подтвердили на людях 

Трамп заявил, что Помпео

Трамп заявил, что Помпео "поладил" с Ким Чен Ыном




Лента новостей
Блокировки Роскомнадзора добрались до «облака» Microsoft - 19:35 Блокировки Роскомнадзора добрались до «облака» MicrosoftГенсек НАТО отказался активировать устав о коллективной обороне из-за Скрипаля - 19:35 Генсек НАТО отказался активировать устав о коллективной обороне из-за СкрипаляРауль Кастро пообещал Кубе новую конституцию - 19:35 Рауль Кастро пообещал Кубе новую конституциюФАС связала подорожание бензина с сельским хозяйством - 19:35 ФАС связала подорожание бензина с сельским хозяйствомМорякам «Норда» не дали покинуть Украину - 19:35 Морякам «Норда» не дали покинуть УкраинуУчастники госзакупок изобрели «беспрецедентно наглое» нарушение - 19:34 Участники госзакупок изобрели «беспрецедентно наглое» нарушениеПорошенко назвал экономической войной снижение доли РФ в торговле с Украиной  - 19:14 Порошенко назвал экономической войной снижение доли РФ в торговле с Украиной Захарова назвала Британию «мировым рекордсменом по геноциду» - 19:03 Захарова назвала Британию «мировым рекордсменом по геноциду»Экипажи «Терминаторов» ЮВО в рамках контрольных занятий отработали высадку штурмовых групп спецназа - 18:56 Экипажи «Терминаторов» ЮВО в рамках контрольных занятий отработали высадку штурмовых групп спецназаАпелляционный комитет РФС оставил в силе желтую карточку Смолова - 18:42 Апелляционный комитет РФС оставил в силе желтую карточку СмоловаНикита Михалков о харассменте и жертвах Вайнштейна: "Женщины теряют товарный вид и начинают тебя - 18:32 Никита Михалков о харассменте и жертвах Вайнштейна: В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес - 18:25 В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнесДипломатический скандал: европейские политики приехали в оккупированный Крым - 18:21 Дипломатический скандал: европейские политики приехали в оккупированный КрымУкраинские пограничники сняли с рейса в Минск членов экипажа захваченного российского судна «Норд» - 18:14 Украинские пограничники сняли с рейса в Минск членов экипажа захваченного российского судна «Норд»
Последние новости
Сергей Аксёнов рассказал, когда первые автомобили проедут по Крымскому мосту - 20:53 Сергей Аксёнов рассказал, когда первые автомобили проедут по Крымскому мосту НАТО хочет наладить диалог с Россией - 20:35 НАТО хочет наладить диалог с Россией В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит механизированную - 20:32 В Екатеринбурге началась подготовка легендарного танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде 9 мая Куба осудила антироссийские санкции и расширение НАТО на восток - 20:21 Куба осудила антироссийские санкции и расширение НАТО на восток Райан Гослинг угостил трехлетнюю дочь Эсмеральду мороженым на семейной прогулке с Евой Мендес - 20:18 Райан Гослинг угостил трехлетнюю дочь Эсмеральду мороженым на семейной прогулке с Евой Мендес Трамп о новых санкциях для России: «Введем, когда она их заслужит» - 20:11 Трамп о новых санкциях для России: «Введем, когда она их заслужит» Создатель «Новичка» рассказал о двух отравлениях этим ядом - 19:54 Создатель «Новичка» рассказал о двух отравлениях этим ядом Первым кандидатом из «списка Титова» на возвращение в РФ может стать Дюльгеров - 19:53 Первым кандидатом из «списка Титова» на возвращение в РФ может стать Дюльгеров МВФ решил пересмотреть свою политику из-за ситуации в мире - 19:53 МВФ решил пересмотреть свою политику из-за ситуации в мире Кабмин утвердил порядок хранения данных по «пакету Яровой» - 19:53 Кабмин утвердил порядок хранения данных по «пакету Яровой» ЦБ РФ предупредил о влиянии санкций на ключевую ставку - 19:52 ЦБ РФ предупредил о влиянии санкций на ключевую ставку Отец Виктора Цоя выиграл суд по договорам на песни «Кино» - 19:52 Отец Виктора Цоя выиграл суд по договорам на песни «Кино» Коллаборации, которые нас удивили - 19:46 Коллаборации, которые нас удивили
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"