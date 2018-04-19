РФ обвинила Британию в планомерном уничтожении улик по «делу Скрипаля»

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации в среду обвинил Великобританию в планомерном уничтожении улик по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Уничтожены животные из дома Скрипаля. Пробы у них, очевидно, не брались. Зачищаются места, которые посещали Скрипали: бар, ресторан, скамейка, почва в парке и тому подобное. И этом притом, что простые граждане продолжают жить в Солсбери как ни в чем не бывало», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Небензя напомнил, что самих пострадавших никто не видел со дня покушения 4 марта, и по сей день их местонахождение неизвестно.

Он также обратил внимание на то, что Лондон отказывается от сотрудничества с Москвой в расследовании дела. По данным постпреда, из 47 вопросов, направленных британским властям по инциденту в Солсбери, без ответа остались 45.

«Нет ответов и на те вопросы, которые мы ставили на предыдущем заседании Совета Безопасности ООН 5 апреля по этой теме. У нас будут еще вопросы. Мы вам обещали, что мы с вас не слезем», — заявил дипломат.

Небензя также указал на то, что ранее опубликованный доклад Организации по запрещению химического оружия не подтверждает выводов Лондона о том, что вещество, использованное при покушении в Солсбери, было произведено в России.

4 марта бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в покушении на них посредством нервно-паралитического газа «Новичок», не предъявив при этом официальных доказательств.

Западные страны поддержали позицию официального Лондона и в знак солидарности выслали порядка 150 российских дипломатов из своих стран, на что Россия ответила зеркальными мерами.

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