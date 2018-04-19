Рогозина попросили обанкротить единственного производителя БМП

Госкорпорация «Ростех» обратилась к курирующему военно-промышленный комплекс вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину с просьбой рассмотреть вопрос о банкротстве «Курганмашзавода» — единственного в стране производителя БМП (боевых машин пехоты), передает РБК.

«Ростех» предлагает объединить завод с тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова, поскольку сейчас он завершил 2017 год с убытком в 7 млрд рублей, сорвал сроки по экспорту и находится в критическом финансово-экономическом состоянии.

В октябре главный кредитор «Ростеха» Внешэкономбанк подал в Чувашский арбитражный суд иск с требованием признать «Курганмашзавод» банкротом, после чего на предприятии было назначено наблюдение. Чтобы начать процедуру банкротства, это решение должна одобрить правкомиссия во главе с Рогозиным.