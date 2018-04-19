Роскомнадзор спросил Cambridge Analytica о сборе данных россиян

Начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий Контемиров сообщил, что 13 апреля ведомство направило в компанию Cambridge Analytica запрос «по факту возможного сбора персональных данных российских пользователей социальной сети Facebook», передает РБК.

Запрос составлен «в целях получения информации, подтверждающей или опровергающей сведения о фактах возможного сбора указанной компанией персональных данных российских пользователей сети Facebook».

Ответ на него пока не поступил, поэтому Роскомнадзор не располагает информацией о конкретных фактах сбора данных пользователей российских соцсетей, пояснил Контемиров.

Напомним, сотрудничавшая с Facebook компания Cambridge Analytica, проводившая в соцсети различные опросы и тесты, собирала таким образом данные пользователей и затем ими торговала. Эти сведения, в частности, были использованы избирательными штабами в ходе проведения предвыборных кампаний.