России предложили временно национализировать «Русал»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин допустил «временную национализацию» — покупку государством части акций попавшей под санкции компании «Русал».

Шохин отметил, что подобную схему используют в США и в Европе — в случае кризиса там правительство вливало средства в банковские и финансовые институты, и до сих пор еще не снизило свою долю до докризисного уровня.

Более того, государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях, поскольку западные страну вводят ограничения за неправильное поведение на геополитической арене, считает глава РСПП. По его мнению, бизнес не должен нести 100% ответственность за политические проблемы.

Глава РСПП при этом назвал частичную национализацию одним из методов решения вопроса, но не единственным, однако возможности использования механизма государственного долга ограничены. Возможна приватизация в рамках национализации, но проблема в том, что сейчас многие инвесторы зарубежные, прежде всего, осторожно относятся к любому российскому активу, поскольку имеется высокая неопределенность.

О возможности национализации «Русала» накануне заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он считает, что сейчас самое лучше время для национализирования компании, выкупив ее акции по минимальной цене, по которой они сегодня стоят и дальше запустить это как государственный инвестиционный проект.

Ранее сообщалось, что из-за санкций США крупные японские трейдеры попросили «Русал» остановить поставки алюминия, так как не могут оплачивать контракты в долларах США и не хотят рисковать попаданием под вторичные санкции США.

В Японии клиентами «Русала» были корпорации Mitsubishi, Marubeni, Sumitomo и Mitsui&Co. Всего на Японию приходится 16% российского экспорта алюминия — страна ввозит примерно 300 тысяч тонн этого продукта в год.

Санкции против 24 российских чиновников, предпринимателей и связанных с ними компаний Минфин США ввел 6 апреля. Под ограничения, в частности, попал Олег Дерипаска, которому в «Русале» принадлежит 48,13%. После введения санкций котировки акций компании резко упали на биржах в Лондоне, Гонконге и Москве.

Теги: РоссияЭкономика Количество просмотров: 155 Новости СМИ2 Новости advert.mirtesen.ru