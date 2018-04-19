Россия потребовала от США компенсацию за пошлины на сталь и алюминий

Всемирная торговая организация сообщила, что Россия обратилась к ней с требованием компенсации от США, которые ввели тарифы на ввоз алюминия и стали на свою территории, передает Reuters.

Указ о введении пошлин президент США Дональд Трамп подписал 8 марта, установив их на уровне 25% для стальной и 10% для алюминиевой продукции. Указ Трампа вступил в силу с 23 марта. Исключение сделано для стран Евросоюза, Мексики, Канады, Австралии, Бразилии и Аргентины — но лишь до 1 мая.

18 апреля стало известно, что добиваться компенсаций от Соединенных Штатов намерена также Индия, а ранее запрос на проведение консультаций по поводу введения пошлин ВТО получила от Китая.

Кроме того, Евросоюз выразил недовольство действиями США, усомнившись в том, что они действительно мотивированы «соображениями национальной безопасности». По мнению представителей ЕС, Трамп за счет пошлин защищает американский рынок от импорта.