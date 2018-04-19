Рукопись рассказа Конан Дойла ушла с молотка за $312,5 тысячи?

В Соединенных Штатах Америки прошел аукцион, по итогам которого с молотка ушла рукопись рассказа "Пляшущие человечки", написанного Артуром Конан Дойлем в 1903 году. Рукопись, как сообщают организаторы торгов, представители Heritage Auctions, была продана за триста двенадцать с половиной тысяч долларов."Пляшущие человечки" — рассказ об очередном расследовании Шерлока Холмса, в котором фигурирует и помощник сыщика, доктор Ватсон.Торги состоялись восемнадцатого апреля на территории Техаса — стартовая стоимость рукописи Артура Конан Дойля составляла двести тысяч долларов, но, как видим, в итоге артефакт был продан несколько дороже. За ходом аукциона могли следить все желающие при помощи онлайн-трансляции.Рукопись представляет собой пятьдесят три листа, собранные в переплет. В документе, по словам организаторов торгов, трижды встречается подпись автора.Когда-то Артур Конан Дойль говорил, что "Пляшущие человечки" — это один из трех его любимых рассказов, так что неудивительно, что оригинальная рукопись была продана за довольно внушительную сумму. Имя нового обладателя рукописи, как это часто бывает в таких случаях, не разглашается.