С Байконура запустили российский военный спутник «Благовест»

С космодрома Байконур (Казахстан) запустили ракету-носитель тяжелого класса «Протон-М» с российским военным спутником «в интересах Минобороны», передает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство. По его данным, все операции перед запуском и в ходе старта прошли штатно.

«Средства наземного автоматизированного комплекса управления контролировали проведение пуска и полет ракеты-носителя. Точное время старта — 01:12 мск», — уточнили в министерстве обороны.

Спустя десять минут после пуска разгонный блок «Бриз-М» с военным спутником штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя.

Судя по всему, был запущен второй российский военный спутник «Благовест». Ранее о том, что его запуск запланирован на 19 апреля, сообщал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» Николай Тестоедов.

Первый «Благовест» запустили 17 августа, а третий и четвертый планируется отправить на орбиту до конца нынешнего года.

«Благовесты» обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет, передачу данных и телефонную и видеосвязь.