"Сан-Хосе" победил "Анахайм" и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Сан-Хосе Шаркс" обыграли "Анахайм Дакс" в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.

Встреча, прошедшая в среду в Сан-Хосе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу "Шаркс". В составе победителей шайбы забросили Маркус Сёренсен (6-я минута) и Томаш Гертл (50). У проигравших отличился Эндрю Кольяно (48).

Серия завершилась победой "Шаркс" со счетом 4-0. Во втором раунде плей-офф НХЛ "Сан-Хосе" сыграет с "Вегас Голден Найтс".