Саше Черно сложно справляться с провокациями

Как вам эфир?! Я не против творчества Йоси, я против провокаций. «Ой какой страстный танец, как сложно тебе устоять перед этими девушками, рано или поздно ты с ними переспишь, это не то, что с Черно тандем и тд и тп» Я понимаю, что запрещать Йосе танцевать я не могу и не хочу. Тк он очень любит творчество. Но я хочу, чтобы он достойно отвечал на провокации, которые закидывают мне, чтобы у меня и в мыслях не было понервничать или усомниться в нем. И чтобы он относился к творчеству исключительно как к работе, потанцевал выступил и досвидания. Всё. Я безумно ревнивый человек. Я собственница. Моё - значит моё. Руки убрать, не трогать, не дышать в его сторону. Моё. А тут мне сложно, тк я никогда не встречалась с творческим человеком. Который любит танцы и театр. Мне сложно, но я пытаюсь справиться. Тк для него это очень значимо и это его жизнь. Но когда давят на прыщ, который и так болит, это взрывает меня