Синоптики пообещали столичному региону сугробы до 15 см

В ближайшие дни в столичном регионе установится неблагоприятная погода, сообщает «Москва 24» со ссылкой на соответствующий прогноз Гидпрометцентра.

Синоптики обещают 21 апреля и 22 апреля усиление ветра в большинстве областей Центрального федерального округа до 15–22 метров в секунду, а Московской области — дожди со снегом, причем толщина снежного покрова может достичь 5-15 см.

19 апреля в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности: порывы ветра могут достигать скорости до 17 метров в секунду.