Сирия переправила в Россию две неразорвавшиеся ракеты США

18 апреля Сирия на самолете отправила в Россию две неразорвавшиеся крылатые ракеты, не сдетонировавшие во время авиаудара США 14 апреля. Как сообщили ТАСС собственные источники, сирийские военные нашли снаряды в хорошем состоянии.

«Две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера [17 апреля] были переданы русским военным», — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения пока нет.

Речь идет о крылатых ракетах, которые президент США Дональд Трамп 11 апреля назвал «умными». 14 апреля 103 такие ракеты были выпущены по Сирии, причем 71 ракету сбила система ПВО. Поводом для атаки стало сообщение «Белых касок» о применении Дамаском в сирийском городе Дума бомб с хлором. Российские эксперты следов химического оружия не нашли, в ближайшее время место обследуют прибывшие в Сирию специалисты ОЗХО.

Военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что в ближайшее время крупное соединение, включающее в себя бойцов оппозиционной «Свободной сирийской армии» и боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России), намерено захватить город Дераа и создать на юге от Дамаска автономное образование. По имеющимся разведданным, предлогом станут обвинения в нарушении режима прекращения огня и использование химоружия «кустарного» производства в отношении мирных жителей.

Скорее всего, группировка будет насчитывать 12 тысяч бойцов и десятки орудий и единиц техники от Иордании и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.