Сирия запросила у РФ инвестиции в строительство жилья

Одной из тем проходящего сейчас Ялтинского экономического форума стало сотрудничество между Россией и Сирией в рамках восстановления последней после боевых действий. Председатель совета директоров застройщика «Гранель» и сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, в частности, заявил, что с сирийской стороны поступают запросы на инвестиции в строительство жилья.

«Российская сторона на данном этапе передала список компаний, которые могли бы в этом участвовать», — цитирует Назарова RNS.

По его словам, планируется также создание российско-сирийского совместного предприятия (СП) для проведения взаиморасчетов по сделкам разного профиля. Соглашение о нем стороны планируют подписать до конца форума.

«Надеемся, что это будет несколько контрактов. Во-первых, мы хотим создать совместное предприятие и готовим документы для того, чтобы облегчить взаиморасчеты, потому что есть санкционный режим вокруг Сирии, вокруг России. Второе — зерновой хаб в Крыму. Третье — поставка сирийских овощей и фруктов на российский рынок», — сказал Назаров.