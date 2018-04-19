СК отчитался о ходе расследования отравления Скрипалей?

Следственный комитет России рассказал о первых результатах собственного расследования дела об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Напомним, поскольку Юлия Скрипаль является гражданкой России, СКР возбудил дело о покушении на нее.

В ходе расследования следователи пошагово отследили путь Юлии Скрипаль от ее дома в Москве до Солсбери — видеозапись камер наблюдения в аэропорту Шереметьево запечатлела девушку. В СКР подчеркивают: «Ни у одного из летевших этим рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанной с отравлением химическими веществами».

Следком направил британским властям запрос о правовой помощи по делу об отравлении Скрипалей, а также дополнительный запрос с просьбой разрешить российским следователям допросить Юлию Скрипаль. Однако ответ до сих пор не поступил.

Между тем постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя напомнил, что Россия получила от Великобритании ответы лишь на два из 47 заданных вопросов по делу об отравлении Скрипалей: «У нас будут еще вопросы. Мы вам обещали, что мы с вас не слезем» (цитата по РИА Новости).