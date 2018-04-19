Скворцова признала Россию неготовой к отказу от импортных лекарств

Глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая после осмотра выставки российских производителей на симпозиуме детских хирургов, констатировала неготовность России к отказу от импортных лекарств и медицинских изделий.

«Выставка сегодня еще раз нам показывает, что Россия во многом становится самодостаточной, но пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, но не имеют аналогов в нашей стране», — цитирует министра РИА Новости.

Напомним, ранее на рассмотрение в Государственную Думу был внесен законопроект, предусматривающий введение ответных санкций в отношении США и других стран — 16 различных мер, включая запрет или ограничения на ввоз лекарственных препаратов из конкретных государств.