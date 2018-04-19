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» » Смена имиджа: немецкий автогигант Volkswagen представит новый логотип (ФОТО)

Смена имиджа: немецкий автогигант Volkswagen представит новый логотип (ФОТО)


Добавлено: 19 апр 2018 в 06:57, Категория: Технологии
Смена имиджа: немецкий автогигант Volkswagen представит новый логотип (ФОТО)
Грядущий запуск в производство обширной линейки электромобилей и желание отмыться от дизельного скандала будет сопровождаться сменой имиджа концерна, включая его логотип. Образ концерна в нгалазах публики должен стать более международным, а эмблема будет соответствовать духу времени. Об этом, со ссылкой на главу маркетингового отдела производителя Йохена Зенгпиля, пишет Bloomberg.

«В последние годы компания находится не в самой лучшей форме, – заявил Зенгпиль. – Марка потеряла часть своей эмоциональной привлекательности, пытаясь быть «слишком немецкой». И дело не только в Дизельгейте». Топ-менеджер считает, что «Фольксвагену» нужно сталь более «веселым и ярким», а также подчеркнуть свою инновационность, чтобы оправдать более высокие цены на автомобили марки.


Последний раз Volkswagen менял логотип в 2012 году. Он стал более трехмерным, но в целом не сильно отличался от тех, что использовались ранее. Новую эмблему представят в 2019-м. По словам Зенгпиля, логотип адаптируют таким образом, чтобы он привлекательно смотрелся и на автомобилях, и на экранах смартфонов.

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Добавлено: 19 апр 2018 в 06:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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