СМИ: Баскская террористическая группировка ЭТА объявит о самороспуске

В мае текущего года баскская террористическая группировка ЭТА собирается объявить о самоликвидации.

Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia, отмечая, что 23 апреля посредники в переговорном процессе между ЭТА и правительством Испании проведут пресс-конференцию, в ходе которой раскроют детали предстоящего роспуска организации.

Напомним: террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, что в переводе с баскского означает «страна басков и свобода») действовала с 1959 по 2011 год. Целью группировки было образование независимого государства – Страны Басков. В 2011 году организация прекратила вооруженную борьбу за свои идеалы и объявила «бессрочное перемирие», а в апреле 2017 года приступила к разоружению.