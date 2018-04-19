СМИ: Франция во время удара по Сирии выпустила 12 ракет вместо 16

По версии французской газеты Point Париж во время атаки по Дамаску якобы выпустил 12 ракет из 16 запланированных.

Участие французской стороны в акте агрессии ставится под сомнение. Генштаб ВС РФ ранее сообщал, что Париж не принимал участия в ракетном ударе по Сирии.

Издание со ссылкой на представителя французских ВВС сообщало, что планировалось выпустить десять ракет Scalp-EG. На деле же стартовали только девять.

Проблемы появились и при запуске снарядов с многоцелевых кораблей. Франция запустила всего три ракеты вместо шести.