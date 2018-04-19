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СМИ рассказали о смене тактики Роскомнадзора в борьбе с Telegram


Добавлено: 19 апр 2018 в 09:36, Категория: Новости на сегодня
СМИ рассказали о смене тактики Роскомнадзора в борьбе с Telegram

18 апреля в Роскомнадзоре состоялось совещание с представителями крупнейших операторов связи. Как сообщили «Коммерсанту» информированные источники, обсуждалась дальнейшая стратегия блокировки Telegram, но никаких решений принято не было.

В пресс-службе ведомства изданию заявили, что тема блокировки мессенджера на совещании не поднималась.

Крупный федеральный чиновник рассказал «Коммерсанту», что по оценке специалистов внесение 20 млн IP-адресов в «черные списки» сократил масштабы работы мобильной версии Telegram всего на 20%, зато перегрузило оборудование региональных провайдеров и вызвало сбои в работе облачных сервисов Amazon и Google, интернет-магазинов и других электронных площадок, не имеющих к мессенджеру никакого отношения.

Тактика Роскомнадора нарушила работу самой системы блокировки запрещенных сайтов. По некоторым данным, интернет-провайдеры получили от ведомства письма «с настоятельной просьбой перезагрузить программно-аппаратный комплекс "Ревизор"», который завис из-за огромного числа внесенных в реестр запрещенных IP-адресов. В Роскомнадзоре отрицают как сбои в работе программы, так и рассылку уведомлений с предложением ее перезагрузить.

В итоге 18 апреля Роскомнадзор изменил тактику: темпы блокировки мессенджера снизились, в реестр добавлено лишь около 130 тысяч адресов американского облачного сервиса DigitalOcean, сообщил гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин.

Несмотря на запрет Telegram, в Госдуме, Совете Федерации, Кремле и правительстве продолжают им пользоваться. Как заявили РБК депутаты из профильного думского комитета, они проверяют, «как исполняется закон».

«Ни депутатам, ни обычным гражданам не запрещается пользоваться VPN и Telegram. Решение суда мы не нарушаем, потому что нет такого решения, что гражданам запрещается пользоваться мессенджером», — завил РБК партнер юридической компании «Савельев, Батанов и партнеры» Сергей Савельев.

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко предположил, что депутатам и чиновникам лучше прекратить пользоваться мессенджером, ибо этот вопрос не только юридический, но и этический. Тем не менее, он извинился перед пользователями за действия Роскомнадзора. «Действительно, имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась. Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно», — цитирует Клименко РИА Новости.


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Добавлено: 19 апр 2018 в 09:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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