СМИ сообщили о желании ФРГ освободиться от санкций против России

Министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в США на будущей неделе намерен обратиться к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой освободить немецкие компании от участия в антироссийских санкциях. Об этом сообщили The Wall Street Journal несколько чиновников ФРГ.

Источники издания утверждают, что этот вопрос собирается поднять и канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в США, который назначен на конец апреля. Собеседники WSJ сообщили, что речь пойдет обо всем бизнесе, а не о каких-то конкретных компаниях. Они предполагают, что Трамп может пойти Германии навстречу и на время освободить ее от выполнения санкционных мер.

Издание отмечает, что немецкие компании Siemens, Daimler и Volkswagen теряют сотни миллионов евро и не хотят больше быть жертвами экономического противостояния России и США, поэтому на канцлера ФРГ Ангелу Меркель оказывается определенное давление.

В Daimler и Volkswagen от комментариев отказались, но в Siemens относительно новых санкций заявили, что концерн «работает не с олигархами, а с компаниями».

17 февраля глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что антироссийские санкции могут постепенно ослабляться после того, как миротворческая миссия ООН начнет свою работу в Донбассе.