СМИ узнали новое место встречи Трампа с Ким Чен Ыном

В качестве вариантов возможного места встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНДР Ким Чен Ына рассматриваются европейские страны — в частности, Швейцария, передает американский телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Варианты, которые прорабатывались ранее, — Пекин (КНР), Пхеньян (КНДР), Улан-Батор (Монголия) и деревня Пханмунджом между Северной и Южной Кореей (там эти страны в 1953 году заключили соглашение о перемирии) — в процессе рассмотрения были отклонены.

Трамп накануне сообщил, что его администрация рассматривает пять возможных мест встречи с Ким Чен Ыном, которая предварительно запланирована на конец мая — начало июня.

По словам президента США, Вашингтон и Пхеньян договариваются о встрече напрямую и «на чрезвычайно высоком уровне»: так, в начале апреля директор ЦРУ Майк Помпео, назначенный госсекретарем вместо отправленного в отставку Рекса Тиллерсона, лично ездил в КНДР обсуждать детали предстоящих переговоров.

Трамп назвал их «успехом мирового масштаба», но добавил, что если встреча, с его точки зрения, «не окажется успешной, то ее и не будет».