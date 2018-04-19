Соседи Аллы Пугачевой волнуются за ее здоровье

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева на днях отметила свой день рождения. Легенде российского шоу-бизнеса исполнилось 69 лет. Четырехлетние Лиза и Гарри прочитали в честь звездной мамы стихи и подарили ей очень собственноручно сделанные открытки.

А журналисты одного из СМИ побывали в деревне Грязь, где вместе с семьей живет Пугачева, и пообщались с соседями дивы. По убеждению односельчан, состояние здоровья Аллы Пугачевой ухудшилось. Sobesednik цитирует соседку примадонны: «У нее есть все, а сил – видно, что уже мало! В последнее время Алла очень сдала, сильно потеряла в весе. Вот в прошлом году, я помню, столкнулась с ней на площадке, она была еще нормальная. А два месяца назад, когда снова я ее увидела, показалась мне уж очень худой».

Пугачева не комментирует догадки соседей. Однако в ее микроблоге был опубликован пост, который заставил поклонников встревожиться.

Господи! Продли мою счастливую жизнь ,как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей.

Мы желаем Алле Борисовне встречать каждое новое утро в обществе любимых людей.

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