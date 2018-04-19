Создатель «Новичка» рассказал о двух отравлениях этим ядом

Один из разработчиков нервно-паралитического газа «Новичок» Владимир Углев, 15 лет проработавший в филиале Государственного НИИ органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ) в Шиханах, заявил, что лично дважды перенес отравление этим ядом, передает РБК.

По его словам, другой участник разработки «Новичка» — Вил Мирзаянов, который эмигрировал из России и сейчас дает западным СМИ интервью по поводу отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, — этот яд «и в руках-то никогда не держал».

«Я дважды сам поражался. Правда, принимал вовремя все меры и, как видите, жив-здоров. А над Мирзаяновым мои бывшие коллеги уже давно смеются», — рассказал Углев.

Он входил в научную группу химика Петра Кирпичева, которая в декабре 1975 года получила первый образец А-234 («Новичок»), а затем возглавил ее и руководил ею до 1990 года.

Между Углевым и Мирзаяновым ранее возник заочный спор о свойствах «Новичка». Мирзаянов утверждал, что это отравляющее вещество полностью растворяется в воде. Такое же заявление сделал ученый Леонид Ринк, который тоже принимал участие в создании яда.

Про Углева Мирзаянов говорит, что тот хоть и работал с ним в одной организации, но не имел непосредственного отношения к разработке «Новичка», так как был старшим инженером занимался технической работой под руководством упомянутого Кирпичева. «Он не научный сотрудник, он просто инженер, исполнитель, мыл посуду и делал то, что приказывал Кирпичев, а сейчас он хочет выдать себя за ученого», — заявил Мирзаянов.