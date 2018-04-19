SpaceX начала поиск пригодных для жизни планет

Американская компания SpaceX с космодрома на мысе Канаверал в 01:51 мск запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на орбиту аппарат NASA TESS для поиска потенциально пригодных для жизни планет.

Первая ступень ракеты штатно отделилась и успешно приземлилась на баржу в Атлантическом океане. Примерно через час аппарат вышел на заданную орбиту.

TESS должен исследовать 200 тысяч звезд с целью поиска возле них планет земного типа. Около двух лет он будет «сканировать» космос, и раз в 13 дней передавать информацию во время максимального приближения к земле.

В NASA сообщили, что площадь покрытия телескопа у TESS в 35 раз больше, чем у «Кеплера».

По мнению ученых, ближайшей пригодной для жизни планетой является Росс 128 b в созвездии Девы, которая находится в 11 световых годах от Солнца. Всего известно 11 предположительно пригодных для жизни планет.

Liftoff! https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/bIitVNX28p

— SpaceX (@SpaceX) 18 апреля 2018 г.